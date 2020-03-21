Лукашенко собрал срочное совещание — участвуют премьер, главы Администрации президента, Совбеза, КГБ, МИД

Александр Лукашенко проводит сегодня совещание в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости.

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», который связывают с пресс-службой президента, на встречу приглашены руководители Совета министров, Совета республики, Администрации президента, КГБ, МИД, госсекретарь Совбеза, глава «Белнефтехима».

Отмечается, что сегодня будет обсуждены вопросы работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов и ситуация с коронавирусом, которую Лукашенко называет «коронавирусным психозом».

Ранее глава государства на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 марта пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса COVID-19.

Напомним, по данным на 20 марта в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.

15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия. Отметим, что после того, как Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.

По информации ВОЗ на сегодняшнее утро, всего в мире было заражено заражено 276 113 человек, погибло — 11 402; выздоровело — 91 952.

Испанские медики назвали продукты, которые помогают организму человека бороться с коронавирусной и другим видам инфекций.

Главное о коронавирусе: