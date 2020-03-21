Лукашенко: Россия полностью пошла на предложения Беларуси по нефти

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Беларуси и России удалось найти взаимопонимание в нефтяном вопросе.

Фото пресс-службы президента

Как заявил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании, передает его пресс-служба, он собрал полный состав рабочей группы по поставкам сырья в Новополоцк и Мозырь.


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Данные чиновники должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — поинтересовался глава государства.

Руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко подтвердил это.


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В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

Как писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Ранее глава белорусского государства объяснил, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.
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Тэги: поставки нефти Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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