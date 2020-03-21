«Их просто выпихивают из салона, не берут на борт». Лукашенко поднял тему возвращения белорусских туристов

На сегодняшнем совещании по нефтепереработке Александр Лукашенко поднял еще одну важную тему — возвращения белорусских туристов из-за границы.

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«Знаю, в Индии проблемы возникли, при том, удивительно, на ровном месте. Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт», — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко.

Он отметил, что «мы пошлем чартер и заберем», так как «у человека есть билет, его надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А с Москвы уже будем думать, как забирать наших людей».

Почему необходимо залетать в российскую столицу, а не сразу в Беларусь, Лукашенко объяснил тем, что необходимо решить вопросы с компенсацией потерь людям за «эти билеты и чартерам, которые мы туда пошлем».

Президент отметил, что и в этом вопросе не надо поднимать панику, а следует «спокойно, юридически выверенно разбираться по всем вопросам».