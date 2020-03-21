Лукашенко поручил КГБ разобраться с негодяями, которые вбрасывают фейки по COVID-19

Александр Лукашенко жестко прокомментировал появившуюся в ряде СМИ и мессенджеров информацию о первой смерти в Беларуси от COVID-19.

Он обратился к присутствующему на совещании главе Комитета госбезопасности Валерию Вакульчику: «Уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам».

По его словам, смерть витеблянки не связана с коронавирусом, что подтвердили посмертные анализы.

Лукашенко считает, что эти фейки распространяются с целью «создать панику».

Он дал команду: «Необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки. Зачем они людей травят?»

Президент завил, что «бог нас спасает, что мы более или менее это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, еще как-то проходим, держим же все на контроле»: «Нет, надо раскрутить обстановку, взорвать что-то. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые делают это умышленно?»

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

По официальным данным, на утро 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19. 15 человек выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки имеют 12 человек.

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