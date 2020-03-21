«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома». Каким белорусским туристам Лукашенко не отправит чартер

Во время обсуждения темы возвращения белорусских туристов на родину, которое состоялось на сегодняшнем совещании, Александр Лукашенко рассказал, кому надо помогать, а кому нет.

Фото пресс-службы президента

Он возмущен тем фактом, что некоторые наши граждане игнорируют рекомендации властей не ехать на отдых за кордон.

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — жестко потребовал президент.

Он подчеркнул, что «с МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать», передает пресс-служба президента.