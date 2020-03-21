«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома». Каким белорусским туристам Лукашенко не отправит чартер

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Во время обсуждения темы возвращения белорусских туристов на родину, которое состоялось на  сегодняшнем совещании, Александр Лукашенко рассказал, кому надо помогать, а кому нет.

Фото пресс-службы президента

Он возмущен тем фактом, что некоторые наши граждане игнорируют рекомендации властей не ехать на отдых за кордон.

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — жестко потребовал президент.

Он подчеркнул, что «с МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать», передает пресс-служба президента.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: туризм коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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