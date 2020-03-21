В Грузии из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение

Грузинские власти из-за коронавируса COVID-19 ввели в стране чрезвычайное положение. Режим ЧП будет действовать один месяц.

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Как сообщил премьер-министр Георгий Гахария, все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим, за нарушение которого вводится административная ответственность:

физическим лицам — 3 тыс. лари (около 930 долларов);

юридическим лицам — 15 тыс. лари (около 4650 долларов).

За повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.

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