В Грузии из-за COVID-19 ввели чрезвычайное положение
Грузинские власти из-за коронавируса COVID-19 ввели в стране чрезвычайное положение. Режим ЧП будет действовать один месяц.
Как сообщил премьер-министр Георгий Гахария, все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим, за нарушение которого вводится административная ответственность:
- физическим лицам — 3 тыс. лари (около 930 долларов);
- юридическим лицам — 15 тыс. лари (около 4650 долларов).
За повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.
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