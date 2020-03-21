На 22 марта объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщается, днем в воскресенье, 22 марта, на большей части территории страны (в т.ч. в столичном регионе) ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: