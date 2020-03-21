Лукашенко отметил дипломатическое мастерство Лаврова

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По случаю 70-летия со дня рождения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Лукашенко направил поздравления юбиляру.

Фото из архива пресс-службы президента

В телеграмме отмечается «дипломатическое мастерство и верность идеалам служения своему Отечеству» министра.

Лукашенко подчеркнул, что Лавров многие годы «успешно отстаивает национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства».

По словам главы государства, руководитель российской дипломатии пользуется авторитетом в Беларуси, который он заслужил благодаря «уважительному отношению к стране и нацеленности на поддержание равноправного диалога».

«Убежден, что и впредь Вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами», — приводит пресс-служба президента его слова.

Ранее на встрече с министром официальный белорусский лидер выражал уверенность, что Беларусь для Лаврова «не чужая страна».

По его словам, взаимодействия МИДов двух стран является образцом для всех наших ведомств, и белорусских, и российских.

«Вы всегда находите взаимопонимание, всегда планируете и исполняете планы в отличие от многих планов, которые у нас существуют в разных, в том числе интеграционных, структурах», — отмечал, в частности, Лукашенко пару лет назад.

Напомним, в 2006 году Лавров был награжден белорусским орденом Дружбы.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Сергей Лавров

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