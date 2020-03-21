Российские ритейлеры: никто у Лукашенко не просил продукты

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) опровергла Александра Лукашенко, сказавшего, что российские ритейлеры просили у него продукты питания.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

20 марта официальный белорусский лидер призвал белорусов не паниковать и не скупать в магазинах продукты, которых в стране достаточно.

«Россияне когда закрыли границу, ритейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — заметил он.

В связи с этим АКОРТ, объединяющая 24 крупнейшие розничные торговые сети, работающие на территории РФ, выступила со специальным заявлением, в котором подчеркнула, что «российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции».

«Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме», — утверждает АКОРТ.

Там также отметили, что все закупки по ранее заключенным внешнеторговым контрактам, включая поставки из Беларуси «осуществляются в обычном, плановом режиме».
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Тэги: АКОРТ ретейлер Беларусь-Россия запрет на поставки продовольствия Персона: Александр Лукашенко

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