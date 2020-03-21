В Литве зафиксирована первая смерть от COVID-19

В Литве официально подтверждена первая смерть от коронавируса COVID-19.

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Трагедия произошла накануне. Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сообщил, что пожилую женщину 19 марта выписали из Укмергской больницы, а на следующий день ей стало плохо.

«Вчера вечером поступила информация. В час ночи лаборатория подтвердила коронавирус. К сожалению, она умерла», — приводит DELFI слова чиновника.

Напомним, 20 марта Минздрав Беларуси опроверг появившуюся информацию о первой смерти от коронавируса в нашей стране и обвинил СМИ в нагнетании паники.

По официальным данным, на утро 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19. 15 человек выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки имеют 12 человек.

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