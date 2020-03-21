Автогол Позняка принес «Витебску» домашнюю победу над «Городеей»

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Сегодня продолжилась программа первого чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

«Витебск» на своем поле принимал «Городею» и одержал минимальную победу, благодаря автоголу Позняка — 1:0.

Сегодня также проходит встреча «Ислочь» — «Неман».

Ранее были сыграны четыре поединка:

  • РЦОР-БГУ — БАТЭ — 3:1;
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1;
  • «Динамо» (Бр) — «Смолевичи» — 1:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Рух» — 0:1.

Тур завершится завтра двумя встречами: «Слуцк» — «Славия» (14:00, Городской стадион), «Белшина» — «Минск» (16:00, стадион им. А.Прокопенко).
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Тэги: футбол-Беларусь

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