Автогол Позняка принес «Витебску» домашнюю победу над «Городеей»
Сегодня продолжилась программа первого чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
«Витебск» на своем поле принимал «Городею» и одержал минимальную победу, благодаря автоголу Позняка — 1:0.
Сегодня также проходит встреча «Ислочь» — «Неман».
Ранее были сыграны четыре поединка:
- РЦОР-БГУ — БАТЭ — 3:1;
- «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1;
- «Динамо» (Бр) — «Смолевичи» — 1:1;
- «Динамо» (Мн) — «Рух» — 0:1.
Тур завершится завтра двумя встречами: «Слуцк» — «Славия» (14:00, Городской стадион), «Белшина» — «Минск» (16:00, стадион им. А.Прокопенко).