Официально: количество выявленных в Беларуси случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 10%
В Беларуси количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией
Как сообщили в Минздраве, на сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
По информации ведомства, еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении.
«Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели», — подчеркнули в Минздраве.
Отмечается, что с 23 января, когда в Беларуси была организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию, проведено уже более 20 тыс. тестов.
Накануне, 20 марта, Минздрав сообщал, что в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19.
Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники. Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».
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