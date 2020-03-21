Официально: количество выявленных в Беларуси случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 10%

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В Беларуси количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает увеличиваться.

Как сообщили в Минздраве, на сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

По информации ведомства, еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении.


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«Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели», — подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что с 23 января, когда в Беларуси была организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию, проведено уже более 20 тыс. тестов.

Накануне, 20 марта, Минздрав сообщал, что в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники. Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки»

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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