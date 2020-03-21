ОАЦ займется созданием платформы для развития «умных городов»

Оперативно-аналитический центр при президенте и инфраструктурный оператор beCloud ведут работу по созданию Национальной SMART платформы.

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Она станет глобальной площадкой для объединения информационных систем (ресурсов) и технологических решений для развития «умных городов» в Беларуси, сообщили в пресс-службе beCloud.

На первом этапе SMART платформа будет представлять собой технологическое решение, которое позволит собирать данные со всех «умных устройств» или устройств, с которых возможен сбор данных дистанционно посредством существующей и создаваемой инфраструктуры.

Защищенная среда Республиканской облачной платформы beCloud обеспечит надежное хранение собранных данных, их обработку и аналитику.

При реализации проекта также будут использоваться технологии интернета вещей, больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта для обеспечения совместного использования ресурсов и данных различными службами в целях повышения интеллектуальности, удобства и безопасности городской среды для жителей, тем самым реализуя задачи цифровой трансформации среды обитания.

Ожидается, что Национальная SMART платформа станет ядром для «умных решений» в сферах промышленности, здравоохранения, транспорта, дорожного движения, ЖКХ, охраны окружающей среды и прочих.

«Реализация данного проекта позволит решать государственные и бизнес-задачи. Сервисы, предоставляемые платформой, с точки зрения аналитики и сбора информации смогут предлагать варианты для экономии бюджетных средств, повышения качества производимой продукции и оказываемых услуг. Однако выгодоприобретателями и пользователями услуг платформы будут не только юридические лица, но и граждане нашей республики. Например, жители смогут получать аналитическую информацию в части потребления услуг ЖКХ и рекомендации о наиболее выгодных вариантах тарификации, а также другую полезную информацию», — подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Первые разработки проекта будут представлены уже в середине 2020 года на Smart City Forum Minsk. Планируется, что первой практической «городской умной площадкой» станет столица Беларуси.