ЧМ-2020 по хоккею отменен

Знаковое событие для мирового хоккея — первенство планеты — в этом году проводиться не будет. Такое решение принял Совет Международной федерации хоккея.

Как указано на сайте IIHF, форум, который должен был определить новую лучшую команду мира, планировалось провести в Швейцарии 8-24 мая.

Причиной отмены стал коронавирус COVID-19.

Напомним, ранее Александр Лукашенко получил во время встречи 13 февраля в Минске с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом приглашение посетить ЧМ-2020.

Национальная сборная Беларуси должна была выступать в группе А в Лозанне. На групповом этапе команде Михаила Захарова предстояло сыграть с командами Чехии (9 мая), Швеции (10 мая), Словакии (12 мая), Канады (13 мая), Германии (15 мая), Дании (16 мая) и Великобритании (18 мая).

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций перенес чемпионат Европы.

Сейчас на повестке дня всего спортивного мира стоит один вопрос: что будет с Олимпиадой в Токио?