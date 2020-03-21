Россия разрешила транзит по своей территории гражданам Беларуси

Граждане Беларуси, возвращающиеся на родину авиатранспортом из третьих стран, получили возможность транзита через территорию России. Соответствующее решение было принято правительством РФ.

С 18 марта Россия закрыла свои границы на въезд иностранных граждан, в том числе закрыта граница с Беларусью.

Это создало проблемы для белорусских туристов, возвращающихся с курортов через Москву рейсами российских авиалиний. Российские авиакомпании отказывались брать граждан Беларуси на борт даже при наличии оплаченных билетов.

Более сотни белорусских туристов застряли в московском аэропорту Внуково, откуда нет регулярных рейсов в Беларусь. 20 марта специальным рейсом «Белавиа», организованным компанией «Анекс Тур», в Минск из Внуково вернулись 115 граждан Беларуси.