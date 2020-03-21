Беларусь и Россия договорились о поставках нефти

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Главы правительств России и Беларуси достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере.

Эти договоренности учитывают взаимные интересы сторон, сообщает пресс-служба российского правительства по итогам состоявшегося 21 марта телефонного разговора премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Михаила Мишустина.

«Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях», — говорится в сообщении.


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По итогам переговоров 11 марта в Москве премьер-министр Сергей Румас заявил, что ситуация на мировом рынке нефти изменилась, цены упали, и в связи с этим белорусская сторона представила России новые предложения для нефтяных компаний, которые «российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ».

На совещании 21 марта Александр Лукашенко констатировал, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти.

«Главное, что согласия российской стороны на наши предложения уже в конце первого квартала пошли. Ну, неважно там, под какими обстоятельствами и по каким причинам — мы видим ситуацию на нефтяном рынке, на рынке углеводородов. Мы понимаем, что природный газ привязан к нефти, идет падение цен на нефть, значит и цены на газ должны быть ниже», — отметил Лукашенко.

Официальный Минск заявляет, что работа над дорожными картами углубленной интеграции Беларуси и России не имеет смысла до урегулирования ситуации с поставками российской нефти.
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Тэги: нефть Беларусь-Россия Персона: Сергей Румас Михаил Мишустин Александр Лукашенко

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