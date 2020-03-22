Организуется эвакуация белорусских туристов из Индии и Шри-Ланки

Посольство Беларуси в Индии формирует список граждан Беларуси, находящихся на территории Индии и Шри-Ланки, и не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину.

Для эвакуации граждане Беларуси должны:

1) найти свое имя в списке подтверждения или добавить его в случае отсутствия ваших данных;

2) подтвердить свой контактный номер для оперативной связи и быть постоянно доступными для звонков либо сообщений;

3) подтвердить точку эвакуации (Даболим/Нью-Дели/Коломбо) и прибыть в точку эвакуации за 3 часа до объявленного времени убытия;

4) направить дополнительно личные данные (8 пунктов — ФИО; дата рождения; номер паспорта; срок действия визы; наименование туроператора (в случае организованного отдыха); данные ранее запланированного перелета; место текущего пребывания; контактные телефоны) с пометкой «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ГОА – ФИО»/«НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ДЕЛИ – ФИО»/ «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ КОЛОМБО – ФИО» в теме письма на электронный адрес посольства: india@mfa.gov.by

«Каждый гражданин Республики Беларусь, готовый воспользоваться предоставленной государством возможностью к эвакуации на указанных условиях, должен следовать данной инструкции», — говорится в сообщении белорусского посольства в Индии.

Также отмечается, что в случае «сознательного отказа от эвакуации либо непредоставления полных данных и неявки в точку эвакуации убытие из Индии и Шри-Ланки будет являться задачей самих граждан».

На данный момент в списке граждан на эвакуации значится более 270 фамилий белорусских туристов, находящихся в Индии, и более 130 — находящихся в Шри-Ланке.

Также посольство информирует о том, что правительством России 20 марта принято дополнительное распоряжение № 685-р, которым гражданам СНГ, включая Беларусь, разрешено прибывать на территорию РФ через воздушные пункты пропуска и убывать в Беларусь как через аэропорты, так и другие пункты пропуска.

Пограничной службе Российской Федерации предписано обеспечить пропуск таких граждан через государственную границу. «Все необходимые команды по оказанию содействия и решению вопросов с гражданами Республики Беларусь уже даны всем российским заинтересованным ведомствам, включая авиакомпанию «Россия» и турагентство «Библио-Глобус», отмечается в сообщении белорусского диппредставительства.

Посольство считает необходимым всем туристам «самостоятельно настойчиво добиваться от туроператоров и перевозчиков выполнения взятых на себя обязательств по возвращению в конечную точку маршрута».

Решение вопроса с белорусскими гражданами на территории Мальдив и Непала будет продолжено после эвакуации основных групп из Индии и Шри-Ланки.