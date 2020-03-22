Организуется эвакуация белорусских туристов из Индии и Шри-Ланки
Посольство Беларуси в Индии формирует список граждан Беларуси, находящихся на территории Индии и Шри-Ланки, и не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину.
Для эвакуации граждане Беларуси должны:
1) найти свое имя в
2) подтвердить свой контактный номер для оперативной связи и быть постоянно доступными для звонков либо сообщений;
3) подтвердить точку эвакуации (Даболим/Нью-Дели/Коломбо) и прибыть в точку эвакуации за 3 часа до объявленного времени убытия;
4) направить дополнительно личные данные (8 пунктов — ФИО; дата рождения; номер паспорта; срок действия визы; наименование туроператора (в случае организованного отдыха); данные ранее запланированного перелета; место текущего пребывания; контактные телефоны) с пометкой «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ГОА – ФИО»/«НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ДЕЛИ – ФИО»/ «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ КОЛОМБО – ФИО» в теме письма на электронный адрес посольства:
«Каждый гражданин Республики Беларусь, готовый воспользоваться предоставленной государством возможностью к эвакуации на указанных условиях, должен следовать данной инструкции», — говорится в
Также отмечается, что в случае «сознательного отказа от эвакуации либо непредоставления полных данных и неявки в точку эвакуации убытие из Индии и Шри-Ланки будет являться задачей самих граждан».
На данный момент в списке граждан на эвакуации значится более 270 фамилий белорусских туристов, находящихся в Индии, и более 130 — находящихся в Шри-Ланке.
Также посольство
Пограничной службе Российской Федерации предписано обеспечить пропуск таких граждан через государственную границу. «Все необходимые команды по оказанию содействия и решению вопросов с гражданами Республики Беларусь уже даны всем российским заинтересованным ведомствам, включая авиакомпанию «Россия» и турагентство «Библио-Глобус», отмечается в сообщении белорусского диппредставительства.
Посольство считает необходимым всем туристам «самостоятельно настойчиво добиваться от туроператоров и перевозчиков выполнения взятых на себя обязательств по возвращению в конечную точку маршрута».
Решение вопроса с белорусскими гражданами на территории Мальдив и Непала будет продолжено после эвакуации основных групп из Индии и Шри-Ланки.