Тренеры раскритиковали работу судьи на матче «Ислочь» — «Неман»

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Второй поединок очередного игрового дня первого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги завершился в Минске.

«Ислочь», использующая в качестве домашней арены стадион ФК «Минск», добилась победы в игре с «Неманом».

Три очка команде, за которую в концовке прошлого сезона выступал Александр Глеб (завил, что завершает карьеру игрока), принес точный удар Янсане на 88-й минуте.

После встречи оба тренера набросились на арбитра Наумова.

Так, главком гостей Игорь Ковалевич отметил, что его команде «судья игру сломал и... ни за что оставлять команду вдесятером. Есть разные трактовки правил. Двойные, а у этого судьи тройные стандарты. Ничего не сделаешь».

В свою очередь Виталий Жуковский был возмущен неназначенным в ворота соперника 11-метрового: «Когда люди не видят — сложно реагировать спокойно».

Напомним остальные результаты:

  • РЦОР-БГУ — БАТЭ — 3:1;
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1;
  • «Динамо» (Бр) — «Смолевичи» — 1:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Рух» — 0:1;
  • «Витебск» — «Городея» — 1:0.

Тур завершится сегодня двумя встречами: «Слуцк» — «Славия» (14:00, Городской стадион), «Белшина» — «Минск» (16:00, стадион им. А.Прокопенко).
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Тэги: футбол-Беларусь

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