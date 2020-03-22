Глава Минздрава назвал главную задачу медиков в сложившейся ситуации

«Во многих странах карантин — психологическая мера, показатель того, делайте хоть что-то», — такое мнение высказал министр здравоохранения Владимир Караник.

«Периодически возникают панические слухи, которые, когда видят наши приказы о перепрофилировании коечного фонда, начинают суммировать койки, которые выделяются, говорят, что этих коек недостаточно», — сказал чиновник в эфире ОНТ .

По его словам, сейчас всего в стране 70 тысяч коек, но в случае необходимости «можно развернуть еще около 30 тысяч». «Но мы делаем все для того, чтобы эти койки не понадобились и чтобы мы остались на плане А, на котором мы сейчас находимся», — добавил глава Минздрава.

«На сегодняшний момент мы стараемся не прогнозировать время пика коронавируса, а действовать так, чтобы он был невысоким. Основная задача — чтобы он не превысил возможности ресурсной системы», — подчеркнул Караник.

По данным Минздрава, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.

«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели», — сообщил Минздрав.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники. Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».

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