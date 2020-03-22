Антициклон принес в Беларусь снег и сильный ветер

В Беларуси заметно похолодало. Во многих местах выпал снег.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 22 марта, Беларусь будет находиться на периферии холодного северо-атлантического антициклона, смещающегося с территории Швеции на страны Балтии.

Будет облачно с прояснениями. В основном по южной части страны пройдет снег и мокрый снег.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный сильный порывистый (до 20 м/с).

Температура воздуха в регионах:

Брест +1..+3°C;

Витебск 0..+2°C;

Гомель +1..+3°C;

Гродно +1..+3°C;

Могилев 0..+2°C;

Минск 0..+2°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.