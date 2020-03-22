Антициклон принес в Беларусь снег и сильный ветер

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В Беларуси заметно похолодало. Во многих местах выпал снег.


Фотофакт. Отдельные районы Беларуси засыпало снегом

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 22 марта, Беларусь будет находиться на периферии холодного северо-атлантического антициклона, смещающегося с территории Швеции на страны Балтии.

Будет облачно с прояснениями. В основном по южной части страны пройдет снег и мокрый снег.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный сильный порывистый (до 20 м/с).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск 0..+2°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно +1..+3°C;
  • Могилев 0..+2°C;
  • Минск 0..+2°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: прогноз погоды

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