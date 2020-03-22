Антициклон принес в Беларусь снег и сильный ветер
В Беларуси заметно похолодало. Во многих местах выпал снег.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 22 марта, Беларусь будет находиться на периферии холодного северо-атлантического антициклона, смещающегося с территории Швеции на страны Балтии.
Будет облачно с прояснениями. В основном по южной части страны пройдет снег и мокрый снег.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный сильный порывистый (до 20 м/с).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск 0..+2°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно +1..+3°C;
- Могилев 0..+2°C;
- Минск 0..+2°C.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.