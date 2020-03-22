«Белнефтехим» формирует сырьевой пакет для НПЗ на второй квартал

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На следующей неделе нужно сформировать весь сырьевой пакет для наших нефтеперерабатывающих заводов на второй квартал, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«Основной вопрос — планы на второй квартал. Безусловно, обсуждались различные предложения, как от поставщиков с Российской Федерации, так и продолжение работы по поставкам из альтернативных источников», — сказал Рыбаков 21 марта телеканалу «Беларусь 1».

Это необходимо для того, чтобы НПЗ работали «стабильно и эффективно, обеспечивая не только внутренний рынок нефтепродуктов, но и выполняя свои контракты на внешнем периметре», пояснил глава концерна.

Как ранее сообщал БелаПАН, 21 марта Александр Лукашенко заслушал доклад по вопросам работы белорусских НПЗ. Как сообщила по итогам доклада пресс-служба президента, Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти.

«Главное, что согласия российской стороны на наши предложения уже в конце первого квартала пошли. Ну, неважно там, под какими обстоятельствами и по каким причинам — мы видим ситуацию на нефтяном рынке, на рынке углеводородов. Мы понимаем, что природный газ привязан к нефти, идет падение цен на нефть, значит и цены на газ должны быть ниже», — сказал Лукашенко.

Как известно, российские компании настаивают на премии к цене нефти, которая поставляется в Беларусь. Минск отказывается ее платить, поскольку российское сырье и так дорожает из-за налогового маневра. В этом году, согласно индикативному балансу, поставки российской нефти должны составить 24 млн тонн, однако Лукашенко заявил, что Беларусь не будет платить премию российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене.
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Тэги: нефтепереработка НПЗ поставки нефти Белнефтехим Персона: Андрей Рыбаков

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