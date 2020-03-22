В мире заразилось COVID-19 уже более 300 тыс. человек

По данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило рубеж в 300 тыс. человек.

Так, по данным на сегодняшнее утро, общие цифры по коронавирусы следующие:

заражено 307 277 человек;

погибло — 13 048;

вылечилось — 92 372.

По данным Минздрава, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.

«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели», — сообщил Минздрав.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники. Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».

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