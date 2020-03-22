Экс-президент «Реала» умер от COVID-19

/ Спорт
Просмотров: 1260

На 77-м году ушел из жизни экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Бизнесмен умер от коронавируса COVID-19.

Cанс был госпитализирован после нескольких дней лихорадки.

В пятницу, 19 марта, его сын сообщил об ухудшении состояния здоровья отца.

Бизнесмен стоял у руля королевского клуба в 1995-2000 годах. В эти году «сливовые» выиграли два чемпионата, Суперкубок Испании, дважды стали победителями Лиги чемпионов, а также завоевали Межконтинентальный кубок.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки»

 

Главное о коронавирусе:

 

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ФК Реал коронавирус COVID-19 Персона: Лоренсо Санс

Другие материалы на эту тему:

«Через несколько дней Лукашенко введет в Беларуси жесточайший карантин»

«Через несколько дней Лукашенко введет в Беларуси жесточайший карантин»

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Одной ногой в кризисе. Белорусы скупают продукты, технику и валюту

Одной ногой в кризисе. Белорусы скупают продукты, технику и валюту

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют