Экс-президент «Реала» умер от COVID-19
На 77-м году ушел из жизни экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Бизнесмен умер от коронавируса COVID-19.
Cанс был госпитализирован после нескольких дней лихорадки.
В пятницу, 19 марта, его сын сообщил об ухудшении состояния здоровья отца.
Бизнесмен стоял у руля королевского клуба в 1995-2000 годах. В эти году «сливовые» выиграли два чемпионата, Суперкубок Испании, дважды стали победителями Лиги чемпионов, а также завоевали Межконтинентальный кубок.
Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.
Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».
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