Экс-президент «Реала» умер от COVID-19

На 77-м году ушел из жизни экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Бизнесмен умер от коронавируса COVID-19.

Cанс был госпитализирован после нескольких дней лихорадки.

В пятницу, 19 марта, его сын сообщил об ухудшении состояния здоровья отца.

Бизнесмен стоял у руля королевского клуба в 1995-2000 годах. В эти году «сливовые» выиграли два чемпионата, Суперкубок Испании, дважды стали победителями Лиги чемпионов, а также завоевали Межконтинентальный кубок.

Con Lorenzo Sanz, el Real Madrid conquistó 7 títulos entre 1995 y 2000: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de baloncesto. #RealMadrid pic.twitter.com/6GjfBb44oJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 21, 2020

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».

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