В Городке мужчина залез в чужой дом и сгорел на пожаре

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Городке (Витебская область) днем 21 марта.

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Как сообщили в региональном МЧС, возгорание возникло в нежилом доме на улице Вокзальной.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины, который «самовольно проник в дом».

Всего за минувшие сутки огонь унес жизни трех человек. Кроме ЧП в Городке беда постучалась в дома в Старом Селе (Витебский район) и городского поселка Глуск — погибли 71- и 51-летние мужчины.