В Городке мужчина залез в чужой дом и сгорел на пожаре

/ Происшествия
Просмотров: 295

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Городке (Витебская область) днем 21 марта.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в региональном МЧС, возгорание возникло в нежилом доме на улице Вокзальной.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины, который «самовольно проник в дом».

Всего за минувшие сутки огонь унес жизни трех человек. Кроме ЧП в Городке беда постучалась в дома в Старом Селе (Витебский район) и городского поселка Глуск — погибли 71- и 51-летние мужчины.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Городок

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»