«Когда Лукашенко узнал о закрытии российской границы — он взбеленился»

По мнению главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Кремль поступил некорректно, не предупредив Лукашенко о закрытии границы (решение Москвы частично закрыть из-за COVID-19 границу с Беларусью было принято 16 марта).

В эфире программы «Будем наблюдать» он высказал мнение, что «закрытие имело, безусловно, некую политическую подоплеку или демонстрационно-политическую подоплеку».

Главред отметил, что Беларусь предпринимает гораздо более мягкие меры по отношению к эпидемии, нежели в России.

«Поэтому понятно, если у тебя разница в мерах, надо выравнивать. Тогда понятно, почему границы закрываются», — заметил Венедиктов.

В то же время он считает, что российской стороне нужно было предупредить партнера.

«Я считаю, что когда Лукашенко это узнает из прессы, он конечно взбеленился», — предположил главред «Эха».

Впрочем, отметил он, сейчас политическое напряжение будет спадать, так как из-за падения мировых цен на «черное золото» Москва и Минск договорятся.

«Это была главная тема противостояния. Я думаю, что это [напряжение] спадет быстрее, чем пандемия», — резюмировал Венедиктов.

16 марта Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». Не обошел он в этой связи и страну-соседку, отметив, что «Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства.

Официальный белорусский лидер пригрозил российским коллегам, что если Беларусь примет ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».