Двукратный олимпийский чемпион: ЧМ-2021 надо забрать у Беларуси и Латвии и отдать Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, член Зал славы ИИХФ Борис Майоров прокомментировал отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Планетарное первенство должно было пройти в Швейцарии 8-24 мая, однако из-за коронавируса COVID-19 было отменено.

Следующий ЧМ запланирован в Минске и Риге. Однако уже стали появляться мнения, что, дескать, Швейцарию не надо обижать и следует сместить турниры, т.е. ЧМ-2021 отдать Швейцарии, а ЧМ-2022 — Беларуси и Латвии.

Так, в частности Борис Майоров отметил, что «ни малейшей вины швейцарцев в отмене нынешнего турнира нет — тут вмешались высшие чрезвычайные обстоятельства»