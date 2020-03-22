Двукратный олимпийский чемпион: ЧМ-2021 надо забрать у Беларуси и Латвии и отдать Швейцарии

/ Спорт
Просмотров: 747

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, член Зал славы ИИХФ Борис Майоров прокомментировал отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Планетарное первенство должно было пройти в Швейцарии 8-24 мая, однако из-за коронавируса COVID-19 было отменено.

Следующий ЧМ запланирован в Минске и Риге. Однако уже стали появляться мнения, что, дескать, Швейцарию не надо обижать и следует сместить турниры, т.е. ЧМ-2021 отдать Швейцарии, а ЧМ-2022 — Беларуси и Латвии.

Так, в частности Борис Майоров отметил, что «ни малейшей вины швейцарцев в отмене нынешнего турнира нет — тут вмешались высшие чрезвычайные обстоятельства»

«Разумеется, перенос турнира возможен лишь при условии, что сама Швейцария выразит заинтересованность провести домашний чемпионат в 2021 году», — приводит слова специалиста matchtv.ru.

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-чм-2020 хоккей-ЧМ-2021 Персона: Борис Майоров

Другие материалы на эту тему:

Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею

Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

Беларусь вновь будет претендовать на чемпионат мира по хоккею

Беларусь вновь будет претендовать на чемпионат мира по хоккею