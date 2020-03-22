Белорусским солдатам будут выдавать термобелье

Указом президента Беларуси утвержден новый перечень предметов военной формы одежды военнослужащих Вооруженных сил. Указ № 100 «О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям военнослужащих» подписан 17 марта.

Как отмечает пресс-служба президента, указом отменены устаревшие (неудобные для носки) и введены новые предметы военной формы, изменены модели существующих предметов одежды для расширения их функциональности, обеспечения удобства при ношении с учетом специфики выполняемых военнослужащими задач.

В частности, в перечне предметов военной формы появилось термобелье черного или защитного цветов. Его будут выдавать как военнослужащим, проходящим службу по контракту, так и солдатам срочной службы, а также офицерам.

Перечень предметов военной формы также установлен для органов пограничной службы, государственной безопасности, внутренних войск, Службы безопасности президента и Оперативно-аналитического центра при президенте.

Предыдущий раз перечень предметов военной формы обновлялся в 2009 году.