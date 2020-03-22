Николай Лукашенко признан лучшим игроком в матче команды президента против сборной Брестской области

Команда президента одержала шестую победу подряд в республиканском турнире среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

21 марта в Барановичах была обыграна команда Брестской области — 8:2.

Фото Николая Бойко

У победителей заброшенными шайбами отметились Олег Антоненко (дважды), Андрей Михалев (дважды), Дмитрий Мелешко, Андрей Глебов, Степан Пономарев и Ярослав Чуприс.

Младший сын главы государства Николай Лукашенко трижды ассистировал своим партнерам и был признан игроком матча в составе совей команды, сообщает Intex-Press .

По итогам первого этапа соревнований определены четыре команды, которые сыграют в полуфиналах. 28 марта встретятся команда президента и команда Гродненской области, а также команды Брестской и Минской областей.

В гонке бомбардиров лидирует Олег Антоненко — 14 баллов (7+7), вторым идет Николай Лукашенко — 12 (6+6).