В Хорватии произошла серия землетрясений

Серия землетрясений произошла рано утром 22 марта в Хорватии. Обошлось без жертв. Пострадали здания, в том числе Загребский собор.

Фото thedubrovniktimes.com

Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,3 находился недалеко от Загреба. Город начало трясти примерно в полседьмого утра по местному времени. Через полчаса землетрясение повторилось с чуть меньшей магнитудой. Затем последовала серия еще из трех менее сильных землетрясений.

Некоторые здания частично обрушились, в том числе Загребский собор, у которого разрушился один из двух шпилей. Припаркованные на улицах автомобили оказались засыпаны кирпичами, в некоторых жилых районах отключилось электричество, сообщает РБК .

Пострадал 15-летний подросток. В крайне тяжелом состоянии его нашли на улице.