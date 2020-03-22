В Хорватии произошла серия землетрясений

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Серия землетрясений произошла рано утром 22 марта в Хорватии. Обошлось без жертв. Пострадали здания, в том числе Загребский собор.

Фото thedubrovniktimes.com

Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,3 находился недалеко от Загреба. Город начало трясти примерно в полседьмого утра по местному времени. Через полчаса землетрясение повторилось с чуть меньшей магнитудой. Затем последовала серия еще из трех менее сильных землетрясений.

Некоторые здания частично обрушились, в том числе Загребский собор, у которого разрушился один из двух шпилей. Припаркованные на улицах автомобили оказались засыпаны кирпичами, в некоторых жилых районах отключилось электричество, сообщает РБК.

Пострадал 15-летний подросток. В крайне тяжелом состоянии его нашли на улице.
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Тэги: Хорватия землетрясение Город: Загреб

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