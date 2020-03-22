Испания вышла на третье место по количеству случаев коронавируса COVID-19

Испания стала третьей в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 15:00, в Испании зарегистрировано 28 572 случая заражения, скончалось 1720 человек, излечились 2125 человека.

На первом месте по количеству зараженных по-прежнему находится Китай — 81 392 человека (3259 смертей). Второе место занимает Италия — 53 578 (4825).

В первую пятерке также входят США — 26 474 (340) и Германия — 23 129 (93).

В масштабах планеты число зараженных коронавирусом уже превышает 306 тысяч человек, более 13 тысяч скончались.