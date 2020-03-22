Пять пенальти и удаление. «Слуцк» обыграл «Славию»

«Слуцк» на своем поле обыграл «Славию» в матче первого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге — 3:1.

В этом матче главный арбитр Сергей Чистов назначил пять одиннадцатиметровых, четыре из них — в ворота «Славии». Футболисты «Слуцка» реализовали два пенальти из четырех.

Дважды к точке подходил российский легионер «Слуцка» Сослан Такулов. В первом случае он был точен, во втором — пробил мимо ворот.

Также два раза бил пенальти еще один российский футболист Артем Сердюк — в первом случае голкипер «Славии» Михаил Барановский удар отбил, но не справился с добиванием, во втором Сердюк без проблем обыграл вратаря.

У «Славии» с одиннадцатиметровой отметки отличился Андрей Чухей. Это был первый гол в матче.

С 70-й минуты «Славия» играла в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Игоря Тымонюка.

Первый тур завершится сегодня матчем в Бобруйске, где «Белшина» принимает «Минск».