Россия вводит новые ограничения на полеты. Летать в Минск можно будет только из Москвы

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Росавиация подготовила перечень направлений, по которым разрешается совершать рейсы только из Москвы. Ограничения начинают действовать с нуля часов 23 марта, сообщает РБК.

В список попали Австралия (Сидней), Аргентина (Буэнос-Айрес), Беларусь (Минск), Вьетнам (Ханой), Греция (Афины), Доминиканская республика (Пунта-Кана), Израиль (Тель-Авив), ОАЭ (Дубай), Япония (Токио), Таиланд (Бангкок).

С 23 марта также вводятся ограничения на рейсы в Турцию. Сохраняются лишь регулярные полеты Москва — Стамбул, а чартерные — при условии перевозки граждан России до полного их вывоза из Турции.

Отметим, что белорусская авиакомпания «Белавиа» временно — с середины марта и до конца апреля — прекратила полеты в ряд городов России (Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Ростов, Казань, Сочи, Москва - аэропорт Жуковский) или сократила количество рейсов (Калиниград, Санкт-Петербург, Москва - аэропорт Домодедово).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Россия авиаперевозки

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