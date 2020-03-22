«Минск» обыграл «Белшину» в матче первого тура

Матчем в Бобруйске между местной «Белшиной» и «Минском» завершился первый тур чемпионата Беларуси по футболу.

Команда из столицы одержала победу со счетом 3:1 (Васильев, 50-п, Хващинский, 55, Рыжук, 74 — Ковель, 7).

Остальные результаты тура: «Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 3:1, «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Смолевичи» — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Рух» — 0:1, «Витебск» — «Городея» — 1:0, «Ислочь» — «Неман» — 1:0, «Слуцк» — «Славия» — 3:1.

Второй тур пройдет 27—29 марта.