В Минске представители разных религий вместе молились об избавлении от коронавируса

В минском костеле святых Симона и Елены вечером 21 марта прошла межрелигиозная совместная молитва об избавлении от пандемии коронавируса. В молитве приняли участие представители различных христианских конфессий, а также мусульмане и иудеи.

Молитву возглавил митрополит Минско-Могилевский архиеписком Тадеуш Кондрусевич.

«Наша совместная молитва — это знак хороших отношений между разными религиями, знак общей озабоченности духовным и физическим здоровьем нашего народа, а также знак совместных усилий в борьбе с этой эпидемией», — отметил Кондрусевич.