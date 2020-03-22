В Минске представители разных религий вместе молились об избавлении от коронавируса

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В минском костеле святых Симона и Елены вечером 21 марта прошла межрелигиозная совместная молитва об избавлении от пандемии коронавируса. В молитве приняли участие представители различных христианских конфессий, а также мусульмане и иудеи.

Молитву возглавил митрополит Минско-Могилевский архиеписком Тадеуш Кондрусевич.

«Наша совместная молитва — это знак хороших отношений между разными религиями, знак общей озабоченности духовным и физическим здоровьем нашего народа, а также знак совместных усилий в борьбе с этой эпидемией», — отметил Кондрусевич.

На разных языках — белорусском, русском, церковно-славянском, арабском и иврите — духовные особы просили об одном: об избавлении Беларуси и всего мира от коронавируса, сообщает Catholic.by.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 молитва Персона: Тадеуш Кондрусевич

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