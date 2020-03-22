Ученые опубликовали данные об инкубационном периоде нового коронавируса

Средний инкубационный период для респираторного заболевания COVID-19 составляет 5,1 дня.

Об этом свидетельствует анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19. Исследование опубликовали специалисты Школы общественного здоровья Блумберга университета Джонса Хопкинса.

По их мнению, данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, говорит, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности.

«Проведенный анализ показывает, что у около 97,5 процентов людей с симптомами SARS-CoV-2 они проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», – говорится в докладе.

Органы здравоохранения в большинстве стран мира используют 14-дневный карантин или активный мониторинг в отношении людей, которые подвергаются высокому риску заражения при контактах с зараженными или поездках в регионы, серьезно пострадавшие от COVID-19.

«Рекомендации относительно 14-дневного активного мониторинга или карантина зараженных видятся нам разумными, даже несмотря на то, что в отдельных случаях инкубационный период заболевания превышает период действия карантина», – отметил Джастин Лесслер, один из авторов исследования.