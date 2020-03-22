Православные священники окропили Минск святой водой с вертолета

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Эту «операцию» возглавил лично Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Беларуси.

Облет состоялся после молебна в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Глава Белорусской Православной церкви с другими священнослужителими, иконой Божией Матери Державной и крестом-мощевиком облетели город на вертолете.

«Священнослужители провели обряд в том числе из-за ситуации с коронавирусом… С высоты они окропили столицу святой водой, чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси», – отмечает агентство «Минск-Новости».

«Паника, вызванная распространением короновируса, притупляет разум. Он принес смущение в сердца людей, но для истинно верующих не страшен», – цитирует агентство митрополита.

Сегодня же в минском костеле святых Симона и Елены христиане разных конфессий, мусульмане и иудеи провели совместный молебен об избавлении от коронавируса.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: православная церковь Персона: митрополит Минский и Заславский Павел Город: Минск

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