Холодный антициклон продолжит хозяйничать в Беларуси

В понедельник, 23 марта, республика останется на периферии холодного антициклона.

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный. Столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

Брест +2..+4°C;

Витебск 0..+2°C;

Гомель 0..+2°C;

Гродно +2..+4°C;

Могилев +1..+3°C;

Минск +1..+3°C.

Напомним, в начале марта в Беларуси было обновлено почти 70 температурных рекордов. Максимумы тепла обновлялись 1-5, 7, 8 марта (66 рекордов), а также 16 и 18 марта (три рекорда).