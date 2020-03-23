Холодный антициклон продолжит хозяйничать в Беларуси
В понедельник, 23 марта, республика останется на периферии холодного антициклона.
По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет гололедица.
Ветер северо-восточный умеренный. Столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:
- Брест +2..+4°C;
- Витебск 0..+2°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно +2..+4°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +1..+3°C.
Напомним, в начале марта в Беларуси было обновлено почти 70 температурных рекордов. Максимумы тепла обновлялись 1-5, 7, 8 марта (66 рекордов), а также 16 и 18 марта (три рекорда).