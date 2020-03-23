Холодный антициклон продолжит хозяйничать в Беларуси

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В понедельник, 23 марта, республика останется на периферии холодного антициклона.

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный. Столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск 0..+2°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +1..+3°C.

Напомним, в начале марта в Беларуси было обновлено почти 70 температурных рекордов. Максимумы тепла обновлялись 1-5, 7, 8 марта (66 рекордов), а также 16 и 18 марта (три рекорда).
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Тэги: погода

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