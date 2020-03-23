МИД: помощь по возвращению на родину оказана более 3,4 тыс. белорусам

Министерство иностранных дел Беларуси продолжает работу по оказанию содействия белорусским гражданам, у которых возникли сложности с возращением на родину из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает МИД на своей странице в соцсети, «на сегодняшний день <> оказана помощь более 3400 нашим соотечественникам».

Среди тех, кто уже находится на родине, группа детей с сопровождающими из санатория «Беларусь» в Юрмале, спортивная делегация из Молдовы, четверо белорусов с круизного лайнера «Коста Пасифика».

Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что «при возможности не отказываем в помощи людям из других стран. Таких примеров не мало».

По данным МИД, еще нескольким тысяч граждан Беларуси в ближайшее время может потребоваться содействие в возвращении.

«Процесс идет. Большинство острых вопросов уже удалось решить, — подчеркивают дипломаты. — Налажена системная отправка наших граждан из Египта, совместно с российской стороной доставляются граждане из Таиланда, прорабатывается эвакуация из Марокко, возвращаются граждане из Черногории, в транзитную схему возвращения через Россию включен аэропорт «Пулково». Конструктивно решаются ситуации по Литве, Польше и Украине».

Официальный Минск также отмечает конструктивное сотрудничество с посольством РФ в Беларуси: «Ведется работа по максимально быстрому определению механизмов и схемы реализации такого транзита».

При этом в сообщении подчеркивается, что сохраняется проблемная ситуация по Индии, в том числе с белорусскими гражданами, оставшимися на Гоа (ранее российский авиаперевозчик не пустил их на борт самолета в связи с тем, что Россия запретила въезд иностранных граждан, включая белорусов, на свою территорию.

«Идет активное взаимодействие с российской стороной в связи с тем, что граждане были доставлены туда [на территорию РФ] российскими авиаперевозчиками. В целях поиска путей решения вопроса сегодня проведен ряд рабочих мероприятий на уровне высшего руководства Министерства транспорта, а также по линии Федерального агентства воздушного транспорта России. Рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов. Рассчитываем, что в самые ближайшие дни совместными усилиями мы найдем решение вопроса», — отмечает МИД.