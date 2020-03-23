Белорусские медики собираются попасть на испытания вакцины против COVID-19

Минздрав Беларуси попытается попасть на клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Она затруднилась сказать, когда появится такая вакцина. «Сложно, конечно, сказать, как будут поступать компании-производители, в какой стране и как быстро это будет проходить. Но, естественно, мы попытаемся, если будут сначала идти клинические испытания, попасть на эти клинические испытания для того, чтобы препарат уже получить в страну. Потом, естественно, мы будем работать напрямую с производителями», — отметила чиновница 22 марта в интервью телеканалу СТВ .

В дальнейшем, добавила она, Минздрав намерен включить прививки против COVID-19 в национальный календарь.

«Если действительно будет циркуляция коронавируса так, как происходит циркуляция гриппа сегодня, мы обязательно включим это в национальный календарь прививок», — сказала замминистра.

По прогнозам ВОЗ, процесс разработки и испытания вакцины от COVID-19 займет не меньше года — об этом заявил 22 марта телеканалу Би-би-си директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Для разработки и испытания вакцин требуется много времени, — сказал он. — Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех. Необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить».

«Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать», — добавил Райан.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире ведется разработка около 20 вакцин от коронавируса COVID-19.