Ученые назвали простой продукт для борьбы с гипертонией

Гипертоники, а также люди, у которых иногда скачет давление, должны обратить внимание на исследование американских ученых.

Фото pixabay.com

Специалисты Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения проведя очередное исследование установили, что семена льна обладают достаточно высоким антигипертензивным действием даже у гипертоников с высоким «стажем» заболевания, пишет med-heal.ru .

Основной целью исследования было определение влияние приема семян льна на регулярной основе на систолическое и диастолическое давление у пациентов, имеющих проблемы с периферическими артериями.

«Употребление ежедневно отвара семян льна на фоне приёма гипотензивных препаратов, способствовало снижению давления больше, чем у контрольной группы добровольцев, использовавших стандартные методы лечения гипертонии», — отметили ученые.

По их данным, гипотензивные свойства семян льна связаны с наличием в их составе жирных кислот и клетчатки, что бесспорно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

Как отмечается, употребление семян льна на протяжении трех месяцев привело к снижению кровяного давления на 2 мм рт. ст. Эти данные подтверждены 11 научными работами.

Читайте также: