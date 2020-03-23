Ученые назвали простой продукт для борьбы с гипертонией
Гипертоники, а также люди, у которых иногда скачет давление, должны обратить внимание на исследование американских ученых.
Специалисты Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения проведя очередное исследование установили, что семена льна обладают достаточно высоким антигипертензивным действием даже у гипертоников с высоким «стажем» заболевания, пишет
Основной целью исследования было определение влияние приема семян льна на регулярной основе на систолическое и диастолическое давление у пациентов, имеющих проблемы с периферическими артериями.
«Употребление ежедневно отвара семян льна на фоне приёма гипотензивных препаратов, способствовало снижению давления больше, чем у контрольной группы добровольцев, использовавших стандартные методы лечения гипертонии», — отметили ученые.
По их данным, гипотензивные свойства семян льна связаны с наличием в их составе жирных кислот и клетчатки, что бесспорно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.
Как отмечается, употребление семян льна на протяжении трех месяцев привело к снижению кровяного давления на 2 мм рт. ст. Эти данные подтверждены 11 научными работами.
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