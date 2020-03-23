Девальвация продолжается: доллар и евро сильно дорожают утром 23 марта

Американская и европейская валюты продолжают серьезно укрепляться. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар добавляет 0,0581 пункта — 2,6172 белорусского рубля, а евро 0,0548 пункта — 2,8169 белорусского рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь вошла в шестерку стран бывшего СССР, где рост официального курса доллара к национальной валюте после обвала цен на нефть превысил 10%.

Перед выходными Нацбанк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц в «условиях, характеризующихся отсутствием по объективным причинам достаточного объема наличных долларов».