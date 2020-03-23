Транзитный коридор для белорусов в Литве будет действовать до 26 марта

/ Беларусь-ЕС
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Литва на три дня продлила действие транзитного гуманитарного коридора для граждан Беларуси, находящихся в данный момент на литовской территории.

Как сообщило посольство Беларуси в Литве в Facebook, белорусы могут вернуться на родину до 00.00 часов по литовскому времени 26 марта. До указанного времени пересечь границу можно пешком в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка». Ранее действие коридора распространялось до полуночи 23 марта.


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«Просим граждан Беларуси, желающих покинуть территорию Литвы заранее позаботиться о планировании маршрута и транспорте», — отмечается в сообщении посольства.

Экстренную помощь с выездом можно получить, заранее зарегистрировавшись и отправив заявку с указанием фамилии, имени и отчества, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи на электронный адрес: khmyl@mfa.gov.by. Также можно обратиться по телефонам посольства Беларуси в Литве: +370 5 266 22 11 (круглосуточно) и +37069541778.

21 марта Александр Лукашенко провел совещание с членами правительства и руководителями госорганов, одной из тем стало ситуация с белорусами, которые оказались за рубежом в сложной ситуации из-за принятия рядом стран ограничительных мер.

«На сегодняшний день по итогам совместной работы с заинтересованными органами государственного управления и ОАО «Белавиа» оказана помощь более чем 3.400 нашим соотечественникам, — сообщил 22 марта МИД Беларуси. — В их числе группа детей с сопровождающими из санатория «Беларусь» в Юрмале, спортивная делегация из Молдовы, четверо белорусов с круизного лайнера «Коста Пасифика» и многие другие случаи. Разумеется, мы воспринимаем сложившуюся ситуацию как общий вызов и при возможности не отказываем в помощи людям из других стран. Таких примеров немало».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Литва-граница коронавирус COVID-19

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