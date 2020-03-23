ГАИ проводит спецмероприятия

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов Госавтоинспекция проведет спецмероприятия.

Так, в частности, в столице 23-27 марта будет пройдет ряд профилактических мероприятий.

Как сообщается, сотрудники ГАИ особое внимание уделят «пресечению нарушений правил перехода проезжей части и проезда пешеходных переходов».

До конца марта акцию «Безопасный переход!» проведет ГАИ Гомельской области.

В дорожной милиции региона рассказали, что «особое внимание будет уделяться безопасности участников дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов».

Ранее сообщалось, где ГАИ расставила ловушки на любителей быстрой езды.