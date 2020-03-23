А1 поможет минской инфекционной больнице купить аппаратуру для ИВЛ и ПЦР-диагностики COVID-19

А1 окажет благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице — учреждению здравоохранения, которое в эти дни оказывает помощь заболевшим COVID-19.

Финансовые средства будут направлены для закупки необходимого оборудования: аппаратуры для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ПЦР-диагностики, тест-систем для диагностики коронавируса, защитной одежды для медперсонала, медицинских препаратов.

Решение о выделении благотворительной помощи на сумму 50 000 рублей было принято компанией А1 после консультаций с Министерством здравоохранения.

«В этот сложный как для нашей страны, так и для всего мира период мы хотели бы поддержать белорусских медиков, которые сейчас работают в непростых условиях и каждый день спасают жизни людей, рискуя свои здоровьем. Как социально ответственная компания мы хотим внести наш посильный вклад в оснащение больницы современной аппаратурой для лечения и диагностики коронавирусной инфекции», — отметил первый заместитель генерального директора A1 Беларусь Николай Юшкевич.

«Сегодня мы приветствуем любую поддержку и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики и оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов», — отметил главный врач Минской городской клинической инфекционной больницы Николай Юрковский.