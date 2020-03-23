В Орше собирают подписи за увековечивание места массовых расстрелов 1930-х

Потомки репрессированных и оршанские активисты начали сбор подписей под электронной петицией за установку памятного знака на одном из мест массовых расстрелов 1930-х годов — в лесу на Могилевском шоссе.

В случае отсутствия у райисполкома средств подписанты готовы установить такой знак за собственные средства после согласования с местными властями. Сбор подписей ведется в рамках общественной кампании «Забітыя, але не забытыя».

Поводом для обращения стала публикация в интернете фотографий Генерального плана Орши, на которых лес на Кобыляцкой горе и лес у Могилевского шоссе возле деревни Понизовье (ранее Поддубцы) обозначены как места предполагаемых мест массовых захоронений жертв репрессий 1930-х гг.

Авторы петиции напоминают, что информация о проводившихся здесь расстрелах содержится и в Акте комиссии представителей советских и административных органов. Акт был составлен 20 сентября 1982 года в связи с обнаружением на Кобыляцкой горе при строительстве подъездной железнодорожной ветки к заводу ЖБИ братской могилы с останками пятидесяти человек с пулевыми отверстиями в черепах.

В комиссию входили представители Белорусского общества охраны памятников истории и культуры, сотрудники прокуратуры, милиции, военкомата, врач судебно-врачебной экспертизы города Орши.

Комиссия указала, что по воспоминаниям старожилов в период 1937-40 годов «лес так называемой Кобыляцкой горы был местом массовых расстрелов ни в чем не повинных людей, так же, как лесной массив по Могилевскому шоссе у деревни Поддубцы».

В книге «Память» Орши и Оршанского района издательства «Белорусская энциклопедия им. П.Бровки», изданной в 1999 году, также указывается, что, по показаниям свидетелей, смертные приговоры в период сталинских репрессий приводились в исполнение в районе Кобыляцкой горы и Могилевского шоссе.

Авторы петиции напоминают, что в конце 1980-х — начале 1990-х Комиссия по оказанию содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и увековечиванию памяти жертв репрессий в 1920-1950 годах при Оршанском горисполкоме поручила городским властям установить памятник в лесу на Могилевском шоссе, однако это решение не было выполнено.

На Кобыляцкой горе еще в 1990-е годы Оршанский горисполком установил обелиск — большой природный валун, а в 2018 году по просьбе потомков репрессированных из общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» закрепил на этом валуне таблицу с надписью «Место памяти и скорби» на четырех языках.

Еще в 1930-40-х годах близкие и родственники устанавливали в лесу на Могилевском шоссе символические кресты и знаки в память о расстрелянных здесь советских гражданах, но коммунистические власти постоянно их уничтожали.

Осенью 2018 года местные активисты поставили здесь деревянный крест с надписью «Ахвярам сталінскага тэрору. Расстраляным тут у 1930-я гг.». Но этой зимой вандалы его сломали .

Общественная кампания «Забітыя, але не забытыя» стартовала в январе этого года. Ее задачи — составление карты мест захоронений жертвах сталинского террора, а также сбор сведений о самих жертвах.