Под Минском пешеход дважды за 10 минут попал под машину — он умер на месте

/ Происшествия
Просмотров: 1321

Еще одно смертельное ДТП на выходных произошло в Беларуси.

По информации МВД, ДТП случилось в субботу поздно вечером в Минском районе на дороге Р-23 Минск — Микашевичи недалеко от поселка Самохваловичи.

Сначала 33-летнего пешехода сбила на «Мерседесе» 29-летняя девушка. В ГАИ отметили, что молодой мужчина неожиданно выбежал на дорогу.

А буквально через десять минут он попал под колеса 61-летней минчанке, которая управляла «Рено».

Травмы, полученные в результате аварий, оказались несовместимыми с жизнью — пешеход умер.

В ГАИ отметили, что на погибшем не было фликеров.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?