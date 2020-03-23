Под Минском пешеход дважды за 10 минут попал под машину — он умер на месте

Еще одно смертельное ДТП на выходных произошло в Беларуси.

По информации МВД, ДТП случилось в субботу поздно вечером в Минском районе на дороге Р-23 Минск — Микашевичи недалеко от поселка Самохваловичи.

Сначала 33-летнего пешехода сбила на «Мерседесе» 29-летняя девушка. В ГАИ отметили, что молодой мужчина неожиданно выбежал на дорогу.

А буквально через десять минут он попал под колеса 61-летней минчанке, которая управляла «Рено».

Травмы, полученные в результате аварий, оказались несовместимыми с жизнью — пешеход умер.

В ГАИ отметили, что на погибшем не было фликеров.