Концерт Криса Нормана в Минске переносится на 30 сентября

Концерт британского певца, бывшего вокалиста группы Smokie Криса Нормана должен был состояться 20 апреля в Большом зале Дворца Республики.

В связи с введенными многими странами ограничениями на передвижения в связи с угрозой распространения коронавируса организаторы минского концерта Криса Нормана были вынужден объявить о переносе.

Новая дата — 30 сентября. Все ранее приобретенные билеты действительны.

В Минске Крис Норман, которому в октябре исполнится 70 лет, споет все свои главные хиты за период сольной карьеры, включая Midnight Lady, а также композиции из последних альбомов.