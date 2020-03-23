Концерт Криса Нормана в Минске переносится на 30 сентября

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Концерт британского певца, бывшего вокалиста группы Smokie Криса Нормана должен был состояться 20 апреля в Большом зале Дворца Республики.

В связи с введенными многими странами ограничениями на передвижения в связи с угрозой распространения коронавируса организаторы минского концерта Криса Нормана были вынужден объявить о переносе.

Новая дата — 30 сентября. Все ранее приобретенные билеты действительны.

В Минске Крис Норман, которому в октябре исполнится 70 лет, споет все свои главные хиты за период сольной карьеры, включая Midnight Lady, а также композиции из последних альбомов.
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Тэги: перенос концерта Smokie британская музыка Персона: Крис Норман Город: Минск

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