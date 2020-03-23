Доллар взобрался на новую высоту — белорусский рубль в подвале

Курсы доллара и евро в Беларуси 23 марта обновили абсолютные максимумы.

По итогам торгов на Белорусской валютно»фондовой бирже курс американской валюты вырос на 8,05 копейки, или на 3,15%, и составил 2,6396 рубля за доллар.

Курс евро увеличился на 6,79 копейки (2,46%) и составил 2,8300 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,62 копейки (0,19%) до 3,2698 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть в понедельник снова упали до самого низкого уровня, начиная с 2003 года. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 25 долларов за баррель.

Давление на нефть продолжают оказывать перспективы значительного спада спроса на фоне распространения коронавируса COVID»19.

На фоне пандемии и резкого снижения экономического роста наряду с растущей напряженностью в финансовой сфере эксперты прогнозируют неизбежность погружения мировой экономики в рецессию.

Нацбанк Беларуси на прошлой неделе распространил специальный комментарий по ситуации с курсом валют. Регулятор констатировал, что спрос на инвалюту на внутреннем валютном рынке значительно вырос. «Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщал главный банк страны.

При этом Нацбанк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.