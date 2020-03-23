«Мы погибающая часть системы». Белорусов призвали поддержать местные рестораны

С таким призывом обратился владелец и управляющий несколькими ресторанами в Минске Влад Луневич.

«Я никогда так много не ходил в рестораны и не заказывал столько доставки, как на прошедшей неделе. Потому что именно сейчас критически важно всем сотрудникам сферы, друзьям и постоянным гостям объединиться и поддержать дружеский бизнес, особенно тот, который нам нравится (который мы любим?), которым мы привыкли регулярно пользоваться в повседневной жизни и который мы не хотим потерять, потерять навсегда», – написал Влад на своей странице в Facebook .

«Мы ведь тоже люди, которые боятся, которые соблюдают все прописанные меры безопасности и которые хотят работать и обеспечивать себя и свои семьи. К сожалению, у нас нет возможности делать это из дома. Да и мы ведь не рудимент мировой экономики, в которой работают все, – мы часть системы, сейчас, к сожалению, погибающая часть», – написал Луневич.

По словам минского ресторатора, его предприятия общественного питания планируют оптимизировать расходы, запустить службу доставки, уменьшить количество смен персонала, сократить меню и принимать другие меры по оптимизации своего бизнеса.

«Мы хотим работать, пусть и со сниженным трафиком гостей. Мы не хотим закрытия. Конечно, мы мечтаем о финансовой помощи государства, о налоговых послаблениях и льготных кредитах. Но вы же все сами понимаете...» – говорится в посте.

«Поэтому вот мой скромный призыв: Support your local restaurants – любым способом, которым вы посчитаете возможным», – резюмировал Влад Луневич.

О проблемах различных сфер белорусского бизнеса и необходимости поддержки со стороны государства ранее уже заявлял целый ряд предпринимательских союзов и ассоциаций.

Сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой заявил журналистам, что правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне коронавируса.