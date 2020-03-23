За выходные количество заразившихся COVID-19 в Беларуси увеличилось

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.

По данным Минздрава, yа сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, но после проведенного лечения их тесты – отрицательные. Еще 59 человек находятся под медицинским контролем и на лечении.

На сегодняшний день в Беларуси проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. Тестирование в стране проводится с 23 января. Минздрав отмечает, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе: