За выходные количество заразившихся COVID-19 в Беларуси увеличилось

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По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.

По данным Минздрава, yа сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, но после проведенного лечения их тесты – отрицательные. Еще 59 человек находятся под медицинским контролем и на лечении.

На сегодняшний день в Беларуси проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. Тестирование в стране проводится с 23 января. Минздрав отмечает, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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